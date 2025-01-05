Немецкому депутату пригрозили последствиями из-за слов о визите Шольца в Россию

Лидер СДПГ пригрозил Кизеветтеру последствиями за слова о визите Шольца в РФ

Глава фракции Социально-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених пригрозил депутату немецкого парламента от Христианско-демократического союза (ХДС) Родериху Кизеветтеру последствиями из-за раскрытия информации о подготовке визита канцлера ФРГ в Россию. Об этом сообщает агентство DPA.

«Руководство "Союза ХДС/ХСС" должно проверить, может ли Кизеветтер оставаться членом парламентского комитета по контролю за спецслужбами», — сказал он, отметив, что в комитете обсуждаются самые конфиденциальные политические вопросы.

Кизеветтер до этого написал в соцсети Х, что Шольц может посетить РФ до досрочных выборов в Бундестаг, не приведя источников информации. Сам Шольц назвал это утверждение ложным, вскоре Кизеветтер удалил свою публицакию.

Ранее СДПГ потребовала от Кизеветтера удалить твит о якобы скором визите канцлера ФРГ Олафа Шольца в Москву. «Твит господина депутата Кизеветтера о якобы предстоящей поездке канцлера в Москву — это подло и коварно. Я потребовал от Кизеветтера немедленно удалить этот твит и извиниться», — рассказал генеральный секретарь СДПГ Маттиас Мирш.