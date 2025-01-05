Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:31, 5 января 2025Мир

Партия Шольца потребовала удалить твит о его визите в Москву

СДПГ потребовала удалить твит о якобы скором визите Шольца в Москву
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Правящая Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) потребовала от депутата Христианско-демократического союза (ХДС) Родериха Кизеветтера удалить твит о якобы скором визите канцлера ФРГ Олафа Шольца в Москву. Об этом заявил генеральный секретарь партии Маттиас Мирш в ходе предвыборного выступления, транслируемого на канале партии в YouTube.

«У нас сейчас произошел инцидент, который я считаю весьма проблемным. Твит господина депутата Кизеветтера о якобы предстоящей поездке канцлера в Москву — это подло и коварно. (...) Я потребовал от Кизеветтера немедленно удалить этот твит и извиниться», — рассказал политик.

Ранее депутат бундестага Родерих Кизеветтер заявил, что Шольц может посетить Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным до 23 февраля, то есть до досрочных парламентских выборов, которые намечены в стране. Он уточнил, что в последнее время появляется все больше индикаторов потенциальной встречи.

Несмотря на осуждение твита Кизеветтера, до его заявления сопредседатель СДПГ Саския Эскен утверждала, что Берлину необходимы дальнейшие телефонные разговоры между Путиным и Шольцем.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На границе с Россией произошла вспышка нового метапневмовируса. Чем он опасен и как передается?

      Вторжение ВСУ в Курскую область признали провальным

      Новые власти Сирии замазали на фото Бербок

      Жителей Курской области предостерегли от возвращения в «серую зону»

      Хинштейн раскритиковал чиновников за слова о ситуации на фронте

      Партия Шольца потребовала удалить твит о его визите в Москву

      Солдаты ВСУ высказались о Российской армии

      Во Владимирской области будет возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с гимнастками

      ВСУ атаковали дроном тренажерный центр ЗАЭС

      Тарасова прокомментировала решение допустить российских фигуристов к отбору на Олимпиаду

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше