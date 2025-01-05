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15:52, 5 января 2025Мир

В Кремле ответили на вопрос о возможности встречи Путина с Трампом или Шольцем

Песков: планов встречи Путина с Шольцем или Трампом сейчас нет
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Reuters

На данный момент времени планов встречи российского лидера Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем или избранным президентом США Дональдом Трампом нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Планов встречи Путина с Шольцем или Трампом сейчас нет», — рассказал представитель Кремля.

Ранее депутат бундестага Родерих Кизеветтер заявил, что Шольц может посетить Москву для встречи с Путиным до 23 февраля, то есть до досрочных парламентских выборов, которые намечены в стране. Он уточнил, что в последнее время появляется все больше индикаторов потенциальной встречи.

Также сопредседатель правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Саския Эскен заявила, что необходимы дальнейшие телефонные разговоры между Путиным и Шольцем.

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