В Бундестаге допустили встречу Шольца и Путина до конца февраля

Кизеветтер допустил встречу Шольца и Путина до конца февраля

Канцлер Германии Олаф Шольц может посетить Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным до 23 февраля, то есть до выборов, которые намечены в стране, заявил депутат Бундестага Родерих Кизеветтер в соцсети X.

Он уточнил, что в последнее время появляется все больше индикаторов потенциальной встречи. В конце декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что планов по контакту Шольца и Путина нет.

Последний телефонный разговор Шольца и Путина состоялся 15 ноября по инициативе немецкой стороны. В ходе беседы канцлер заявил о необходимости начать мирное урегулирование по Украине. Политики договорились поддерживать двусторонние контакты в дальнейшем.