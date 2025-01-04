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23:05, 4 января 2025Мир

В Бундестаге допустили встречу Шольца и Путина до конца февраля

Кизеветтер допустил встречу Шольца и Путина до конца февраля
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Hannibal Hanschke / Pool / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц может посетить Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным до 23 февраля, то есть до выборов, которые намечены в стране, заявил депутат Бундестага Родерих Кизеветтер в соцсети X.

Он уточнил, что в последнее время появляется все больше индикаторов потенциальной встречи. В конце декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что планов по контакту Шольца и Путина нет.

Последний телефонный разговор Шольца и Путина состоялся 15 ноября по инициативе немецкой стороны. В ходе беседы канцлер заявил о необходимости начать мирное урегулирование по Украине. Политики договорились поддерживать двусторонние контакты в дальнейшем.

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