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12:44, 28 декабря 2024Мир

В Кремле прокомментировали будущий контакт Шольца и Путина

Песков заявил, что планов по контактам Шольца и Путина пока нет
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

Планов по контактам канцлера Германии Олафа Шольца и президента России Владимира Путина пока нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Нет, никаких планов нет. Ни первого, ни второго, ни третьего», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Последний телефонный разговор Шольца и Путина состоялся 15 ноября по инициативе немецкой стороны. В ходе беседы бундесканцлер заявил о необходимости начать мирное урегулирование по Украине. Политики договорились поддерживать двусторонние контакты в дальнейшем.

Позднее Шольц рассказал, что Путин не показывал своего согласия на какой-либо вариант урегулирования украинского конфликта, кроме принуждения Киева к миру.

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