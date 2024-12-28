В Кремле прокомментировали будущий контакт Шольца и Путина

Планов по контактам канцлера Германии Олафа Шольца и президента России Владимира Путина пока нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.
«Нет, никаких планов нет. Ни первого, ни второго, ни третьего», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.
Последний телефонный разговор Шольца и Путина состоялся 15 ноября по инициативе немецкой стороны. В ходе беседы бундесканцлер заявил о необходимости начать мирное урегулирование по Украине. Политики договорились поддерживать двусторонние контакты в дальнейшем.
Позднее Шольц рассказал, что Путин не показывал своего согласия на какой-либо вариант урегулирования украинского конфликта, кроме принуждения Киева к миру.