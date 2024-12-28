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10:47, 28 декабря 2024Мир

Шольц раскрыл одну деталь телефонного разговора с Путиным

Шольц: Путин не показывал согласия на что-либо, кроме принуждения Украины к миру
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

В ходе разговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем президент России Владимир Путин не показывал своего согласия на какой-либо вариант урегулирования украинского конфликта, кроме принуждения Киева к миру. Об этом заявил канцлер ФРГ в интервью порталу T-Online.

«Из телефонного разговора не следовало никаких указаний на это», — отметил Шольц, отвечая на вопрос журналиста о том, готов ли Путин согласиться на что-либо кроме принудительного мира.

Канцлер ФРГ добавил, что использовал телефонный разговор, чтобы «недвусмысленно дать понять Путину, что война должна закончиться».

В ходе интервью Шольц также заявил, что во время переговоров с Путиным выразил отказ Германии ослаблять поддержку Украины.

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