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20:30, 2 января 2025Мир

В партии Шольца заявили о необходимости разговоров между ним и Путиным

Сопредседатель СДПГ Эскен: необходимы разговоры между Путиным и Шольцем
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Soeren Stache / Pool / Reuters

Необходимы дальнейшие телефонные разговоры между президентом России Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Такое мнение выразила сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Саския Эскен, передает РИА Новости.

При этом она указала, что личная встреча политиков в текущих обстоятельствах нецелесообразна. «Пока позиции сторон остаются такими, какими они есть, вполне достаточно вести переговоры по телефону», — заметила Эскен.

Телефонный разговор Шольца и Путина состоялся 15 ноября по инициативе германской стороны. Канцлер ФРГ заявил о необходимости начать мирное урегулирование по Украине. Позднее он раскрыл одну деталь разговора с российским лидером. По словам Шольца, Путин не показывал своего согласия на какой-либо вариант урегулирования украинского конфликта, кроме принуждения Киева к миру. Немецкий политик добавил, что использовал телефонный разговор, чтобы «недвусмысленно дать понять», что конфликт должен завершиться.

Путин между тем объяснил Шольцу, что конфликт на Украине начался из-за агрессивной политики НАТО против России. Кроме того, он отметил игнорирование западными странами интересов Москвы в сфере безопасности.

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