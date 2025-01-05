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16:57, 5 января 2025Мир

Новые власти Сирии замазали на фото Бербок

Новые власти Сирии замазали на фото Бербок и сопровождавших ее переводчиц
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Новые власти Сирии замазали на фото главу МИД ФРГ Анналену Бербок и сопровождавших ее переводчиц в постах своих социальных сетей об итогах состоявшейся встречи в Дамаске. Об этом сообщает немецкий телеканал N-tv.

В частности, на фото переговоров представителей Германии и Сирии все сидевшие женщины были так замазаны, что их невозможно было узнать. Кроме того, уточняется, что Ахмед аш-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани) не пожал руку Бербок при встрече.

«Новое сирийское руководство, очевидно, имеет большие проблемы в обращении с влиятельными женщинами-политиками из-за рубежа», — отметили в материале телеканала.

Ранее Бербок в ходе необъявленного визита в Дамаск призвала убрать военные базы России из сирийской провинции Латакия, добавив, что такой шаг якобы будет отвечать ценностям суверенитета. Глава МИД также призвала новые власти сформировать инклюзивное правительство, которое будет в себя включать женщин и представителей этнических меньшинств.

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