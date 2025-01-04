Глава МИД Германии призвала убрать военные базы России из Сирии. Как Москва отреагировала на заявление Бербок?

Захарова напомнила Бербок о базах США в Германии в ответ на заявление о России

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе необъявленного визита в Дамаск призвала убрать военные базы России из сирийской провинции Латакия. Соответствующее заявление появилось на сайте немецкого внешнеполитического ведомства. По ее словам, это является уважением суверенитета арабской республики.

России также пора отказаться от своих военных баз в Сирии Анналена Бербок Министр иностранных дел Германии

Глава МИД также призвала новые власти сформировать инклюзивное правительство, которое будет в себя включать женщин и представителей этнических меньшинств. При этом она отметила, что власти западных стран помнят об идеологических истоках нового руководства.

В России Бербок напомнили о базах США в Германии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на заявление Бербок о том, что РФ должна убрать военные базы в Сирии. Захарова удивилась, что немецкие власти выражают подобную позицию, учитывая, что в Германии располагаются американские военные базы.

У меня вопрос: не пора ли, с точки зрения главы МИД ФРГ, ей заявить что-нибудь подобное в адрес Вашингтона? Мария Захарова Официальный представитель МИД России

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, заявил, что Бербок превысила свои полномочия и вмешивается в процесс становления сирийской государственности. Также, по его словам, министр пытается диктовать России, как и с кем ей вести военное сотрудничество.

Депутат подчеркнул, что эти вопросы находятся далеко за пределами компетенции Бербок и касаются исключительно российско-сирийских взаимоотношений

Сама Бербок пребывает в режиме «хромой утки». После распада правящей коалиции и объявления вотума недоверия правительству канцлера Шольца в Германии 23 февраля пройдут внеочередные парламентские выборы. И политические перспективы пока еще главы МИД ФРГ совсем скоро могут оказаться весьма сомнительными Леонид Слуцкий Глава комитета Госдумы по международным делам

Бербок прибыла с необъявленным визитом в Сирию

Глава МИД Германии направилась со своим французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро с необъявленным визитом в Сирию. В Дамаске у немецкого политика прошли переговоры с главой новой сирийской администрации Ахмедом Аш-Шараа. Поездка была осуществлена по поручению Европейского союза.

По данным издания Tagesschau, Бербок внезапно отправилась в Сирию с необъявленным визитом, чтобы страна «не досталась» России и Китаю.

Разговаривать с повстанцами, которые находятся в списке террористов ООН? Министр могла бы облегчить себе задачу и сказать: «это абсолютно невозможно и неправильно». Но если сейчас хлопнут дверьми Германия или ЕС, то придут другие. РФ и КНР не боятся контактов Tagesschau

Представители новой сирийской администрации отказали Бербок в рукопожатии

Представители сирийской администрации отказали главе МИД Германии в рукопожатии. Оба политика демонстративно приложили руку к сердцу. Так они дали понять, что не хотят пожимать руку немецкому министру.

Аналогичный инцидент произошел позже при встрече Бербок с главой новой сирийской администрации. Подойдя к французской и немецкой делегациям, Аш-Шараа подал руку только министру иностранных дел Франции.

Со времени ухода президента Башара Асада с поста Бербок и Барро стали первыми европейскими министрами иностранных дел, которые посетили Сирию.