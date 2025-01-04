Слуцкий: Бербок грубо вмешивается в процесс становления государственности Сирии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок превысила свои полномочия, она вмешивается в процесс становления сирийской государственности. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Также, по его словам, Бербок пытается диктовать России, ядерной державе, как и с кем ей вести военное сотрудничество.

Слуцкий подчеркнул, что глава МИД Германии находится в режиме «хромой утки». Он напомнил, что 23 февраля пройдут внеочередные парламентские выборы, и политические перспективы «пока еще главы МИД ФРГ», как он уточнил, «совсем скоро могут оказаться весьма сомнительными».

Ранее сообщалось, что Анналена Бербок внезапно отправилась в Сирию с необъявленным визитом, чтобы страна «не досталась» России и Китаю.

До этого стало известно, что Бербок и министры иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро прибыли в Сирию, чтобы установить дипломатические контакты с новым правительством. Со времени ухода президента Башара Асада с поста Бербок и Барро стали первыми европейскими министрами иностранных дел, которые посетили страну.