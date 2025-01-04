Внезапную поездку Бербок в Сирию объяснили страхом перед Россией и Китаем

Tagesschau: Бербок внезапно отправилась в Сирию, чтобы она не досталась РФ и КНР

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок внезапно отправилась в Сирию с необъявленным визитом, чтобы страна «не досталась» России и Китаю. О страхе Германии перед попаданием региона под влияние этих двух государств пишет немецкое издание Tagesschau.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел Германии и Франции Анналена Бербок и Жан-Ноэль Барро прибыли в Сирию, чтобы установить дипломатические контакты с новым правительством. Со времени ухода президента Башара Асада с поста Бербок и Барро стали первыми европейскими министрами иностранных дел, которые посетили страну.

«Разговаривать с повстанцами, которые находятся в списке террористов ООН? Министр могла бы облегчить себе задачу и сказать: "это абсолютно невозможно и неправильно". Но если сейчас хлопнут дверьми Германия или ЕС, то придут другие. РФ и КНР не боятся контактов», — объясняется шаг главы немецкого МИД в статье Tagesschau.

Ранее сообщалось, что представители новой сирийской администрации отказали Анналене Бербок в рукопожатии. Оба сирийских политика демонстративно приложили руку к сердцу, дав понять, что не хотят пожимать руку немецкому министру иностранных дел.