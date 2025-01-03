Захарова отреагировала на призыв Бербок убрать военные базы России из Сирии

Захарова: Бербок призывает Россию убрать военные базы в Сирии, но молчит про США

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что РФ должна убрать военные базы в Сирии. Комментарий Захаровой представлен в ее Telegram-канале.

«России пора отказаться от своих военных баз в Сирии», — сказала немецкий министр в ходе необъявленного визита в Дамаск. По ее словам, подобное является якобы уважением суверенитета арабской республики.

Захарова удивилась, что политики ФРГ выражают подобную позицию, учитывая, что в Германии располагаются американские военные базы. «У меня вопрос: не пора ли, с точки зрения главы МИД ФРГ, ей заявить что-нибудь подобное в адрес Вашингтона?» — написала представитель российского МИД.

Ранее стало известно, что представители новой сирийской администрации отказали главе МИД Германии Анналене Бербок в рукопожатии. Оба сирийских политика демонстративно приложили руку к сердцу, дав понять, что не хотят пожимать руку немецкому министру иностранных дел.