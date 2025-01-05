Охране президента Южной Кореи разрешили стрелять по следователям

Охране президента Южной Кореи разрешили стрелять в следователей холостыми пулями

Охране президента Южной Кореи Юн Сок Ёля разрешили стрелять в следователей холостыми пулями в ходе попытки задержания и ареста политика 3 января. Об этом заявили представители оппозиционной Демократической партии «Тобуро», передает агентство Reuters.

«Тогда начальник службы охраны президента Пак Чон Чжун отдал приказ стрелять холостыми, если [сотрудники охраны] будут проигрывать в давке, и даже применить боевые припасы, если это не поможет», — приводит агентство слова источников в партии.

Дополнительно отмечается, что наличие оружия у охраны Юн Сок Ёля стало причиной, из-за которой были прекращены попытки его ареста. Авторы материала также приводят мнение экспертов, которые считают наличие подобного института преданной главе государства охраны может стать проблемой при расследовании деятельности президента в будущем.

24 декабря прошлого года главная оппозиционная партия Южной Кореи заявила, что хочет объявить импичмент премьер-министру и исполняющему обязанности президента страны Хан Док Су, занимающему должность вместо Юн Сок Ёля. Причиной инициирования еще одного импичмента в республике стал отказ Хана на заседании кабмина обнародовать законопроекты, направленные на расследование обвинений в мятеже против находящегося в тяжелом положении президента Юн Сок Ёля.