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10:36, 24 декабря 2024Мир

Оппозиция Южной Кореи захотела объявить еще один импичмент

Оппозиция Южной Кореи захотела объявить импичмент премьер-министру Хан Док Су
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Хан Док Су

Хан Док Су. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Главная оппозиционная партия Южной Кореи захотела объявить импичмент премьер-министру и исполняющему обязанности президента страны Хан Док Су. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Причиной инициирования еще одного импичментав в республике стал отказ Хана на заседании кабмина обнародовать законопроекты, направленные на расследование обвинений в мятеже против находящегося в тяжелом положении президента Юн Сок Ёля и многочисленных обвинений против первой леди Ким Кён Хи. Также Демократическая партия Кореи обвинила Хана в содействии попытке Юна ввести военное положение.

В свою очередь Хан заявил, что пытался заблокировать объявление Юна о военном положении, и извинился за то, что не сделал этого.

14 декабря члены Национального собрания Республики Корея поддержали импичмент главы государства 204 голосами. Позже южнокорейская прокуратура направила повестку на допрос президенту Юн Сок Ёлю, но тот проигнорировал ее и не явился.

Несколькими днями ранее глава Южной Кореи Юн Сок Ёль, временно отстраненный от должности из-за объявленного ему парламентом импичмента, отверг обвинения в мятеже, которые были выдвинуты ему за объявление военного положения.

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