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13:28, 15 декабря 2024Мир

Президент Южной Кореи проигнорировал повестку прокуратуры и не пришел на допрос

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль не пришел на допрос прокуратуры
Дарья Тоцкая (Выпускающий редактор)
Юн Сок Ёль

Юн Сок Ёль. Фото: Ezra Acayan / Getty Images

Южнокорейская прокуратура направила повестку на допрос президенту Юн Сок Ёлю, но тот проигнорировал ее и не явился. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

Прокуратура направила главе государства повестку еще в средине недели, 11 декабря, запланировав допрос на 15 декабря в 10:00 (4:00 мск) в офисе прокуратуры центрального округа Сеула, но Юн Сок Ёль так и не пришел. Теперь прокуратура планирует направить политику еще одну повестку в понедельник, 16 декабря.

Накануне парламент Южной Кореи поддержал импичмент президента. Сам Юн Сок Ёль считает, что оппозиция спешит объявить ему импичмент, потому что пытается избежать вынесения обвинительного приговора ее лидеру Ли Чжэ Мёну по ряду дел о коррупции, а также провести досрочные выборы лидера государства. При этом он заверил, что будет бороться до конца вне зависимости от того, будет ли ему объявлен импичмент.

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