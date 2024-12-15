Президент Южной Кореи проигнорировал повестку прокуратуры и не пришел на допрос

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль не пришел на допрос прокуратуры

Южнокорейская прокуратура направила повестку на допрос президенту Юн Сок Ёлю, но тот проигнорировал ее и не явился. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

Прокуратура направила главе государства повестку еще в средине недели, 11 декабря, запланировав допрос на 15 декабря в 10:00 (4:00 мск) в офисе прокуратуры центрального округа Сеула, но Юн Сок Ёль так и не пришел. Теперь прокуратура планирует направить политику еще одну повестку в понедельник, 16 декабря.

Накануне парламент Южной Кореи поддержал импичмент президента. Сам Юн Сок Ёль считает, что оппозиция спешит объявить ему импичмент, потому что пытается избежать вынесения обвинительного приговора ее лидеру Ли Чжэ Мёну по ряду дел о коррупции, а также провести досрочные выборы лидера государства. При этом он заверил, что будет бороться до конца вне зависимости от того, будет ли ему объявлен импичмент.