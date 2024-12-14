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11:06, 14 декабря 2024Мир

Парламент Южной Кореи поддержал импичмент президента

Парламент Южной Кореи поддержал импичмент президента Юн Сок Ёлю 204 голосами
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Woohae Cho / Reuters

В субботу, 14 декабря, парламент Южной Кореи приступил к рассмотрению вопроса об импичменте президента страны Юн Сок Ёля. Его члены поддержали отрешение главы государства от должности 204 голосами. Об этом сообщает «Ёнхап».

Против предложения о сложении полномочий проголосовали 85 депутатов, трое воздержались, а еще восемь голосов были признаны недействительными.

Ранее глава государства предположил, что оппозиция спешит объявить ему импичмент, потому что пытается избежать вынесения обвинительного приговора ее лидеру Ли Чжэ Мёну по нескольким делам о коррупции, а также провести досрочные выборы лидера страны.

Юн Сок Ёль также заверил, что будет бороться до конца вне зависимости от того, будет ли ему объявлен импичмент.

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