Президент Южной Кореи высказался об обвинениях в мятеже

Yonhap: президент Южной Кореи Юн Сок Ёль отверг обвинения в мятеже

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, временно отстраненный от должности из-за объявленного ему парламентом импичмента, отверг обвинения в мятеже, которые были выдвинуты ему за объявление военного положения. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на источники.

«Президент Юн Сок Ёль даже не задумывается об обвинениях в мятеже как о реальной возможности вынесения ему обвинительного приговора, он отвергает их», — передает агентство слова юристов южнокорейского лидера.

Также представители Юн Сок Ёля отметили, что он намерен обозначить свою позицию на слушаниях в суде «уверенно в соответствии со своими собственными убеждениями».

14 декабря члены Национального собрания Республики Корея поддержали импичмент главы государства 204 голосами. Позже южнокорейская прокуратура направила повестку на допрос президенту Юн Сок Ёлю, но тот проигнорировал ее и не явился.