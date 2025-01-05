Российский журналист нашел у сердца осколок после атаки дрона в ДНР

Журналист Романенко нашел у сердца осколок, застрявший в одежде при атаке дрона

Журналист РИА Новости Максим Романенко после атаки дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР) нашел у сердца осколок, застрявший в одежде. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, после удара беспилотника представители СМИ выбежали из автомобиля и осмотрели друг друга на предмет травм.

«Только после эвакуации я обнаружил небольшую ссадину у себя на груди в области сердца. В этом же месте в одежде застрял маленький металлический осколок», — добавил Романенко.

Обследование в травматологии осколков и поражающих элементов в теле не выявило.

FPV-дрон атаковал машину с журналистами на трассе Донецк — Горловка. Погиб внештатный корреспондент газеты «Известия» Александр Мартемьянов. Еще четыре человека пострадали.