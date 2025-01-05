Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:36, 5 января 2025Путешествия

Туристы из Москвы отравились едой на базе отдыха в российском регионе

Группа туристов из Москвы отравилась едой на базе отдыха в Башкирии
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Яков Филимонов / Фотобанк Лори

Группа туристов из Москвы отравилась едой на базе отдыха в Башкирии. Об инциденте в российском регионе сообщает Shot.

По информации издания, туристы приобрели путевку на горнолыжный курорт в городе Октябрьский в Башкирии. При заселении в отель они получили в подарок от сотрудников базы отдыха запеченного гуся и фермерский сыр. Вскоре после того, как путешественники попробовали еду, им стало плохо: у взрослых поднялась температура, а у детей начались рвота и диарея.

Кроме того, в одном из номеров туристы обнаружили мышей. Жалобы на плохое самочувствие и грызунов руководство базы отдыха проигнорировало. В настоящий момент пострадавшие готовят коллективный иск в суд.

Ранее сообщалось, что 14 человек отравились обедом в Воронежской области, они были доставлены в больницу. Уточнялось, что один из них попал в реанимацию в тяжелом состоянии.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия отбила масштабную контратаку ВСУ в Курской области. Украинские войска потеряли танки и другую бронетехнику

      Потери ВСУ в Курскoй области оценили

      Украинский беспилотник попытался атаковать АЭС в российском регионе

      Над Курской областью сбили еще две ракеты ВСУ

      Вучич захотел дать России 700 миллионов евро по одной причине

      На Западе заявили о скором прекращении помощи Украине

      Роднина назвала президента МОК слабым руководителем

      Троих задержанных за подготовку теракта подростков арестовали в Екатеринбурге

      С осужденного за взятку российского бизнесмена решили взыскать миллиарды рублей

      Российские военные подняли флаг в поселке Петропавловка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше