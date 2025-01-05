Туристы из Москвы отравились едой на базе отдыха в российском регионе

Группа туристов из Москвы отравилась едой на базе отдыха в Башкирии

Группа туристов из Москвы отравилась едой на базе отдыха в Башкирии. Об инциденте в российском регионе сообщает Shot.

По информации издания, туристы приобрели путевку на горнолыжный курорт в городе Октябрьский в Башкирии. При заселении в отель они получили в подарок от сотрудников базы отдыха запеченного гуся и фермерский сыр. Вскоре после того, как путешественники попробовали еду, им стало плохо: у взрослых поднялась температура, а у детей начались рвота и диарея.

Кроме того, в одном из номеров туристы обнаружили мышей. Жалобы на плохое самочувствие и грызунов руководство базы отдыха проигнорировало. В настоящий момент пострадавшие готовят коллективный иск в суд.

Ранее сообщалось, что 14 человек отравились обедом в Воронежской области, они были доставлены в больницу. Уточнялось, что один из них попал в реанимацию в тяжелом состоянии.