Стала известна тема последнего репортажа погибшего журналиста в ДНР

Журналист Либерман: последний репортаж Мартемьянова был об атаке БПЛА в Горловке

Погибший внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов снимал репортаж об атаке дронов в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР) перед выездом из города. Об этом рассказала одна из четырех пострадавших после прилета дрона Изабелла Либерман.

По ее словам, российские журналисты выезжали на двух машинах. В субботу, 4 января, несколько украинских дронов атаковали в ДНР, но опасных ситуаций удавалось избегать. «Саша поснимал, сделал свой последний репортаж. Он вместе со Светланой (редактор "Блокнот Донецк" Светлана Ларина — прим. "Ленты.ру") пошел по местам прилетов», — отметила она.

Журналист подчеркнула, что последний репортаж Мартемьянова был об атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Горловке.

Ранее стало известно, что Мартемьянов погиб при ударе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по машине на трассе Донецк — Горловка. Еще четыре человека пострадали.