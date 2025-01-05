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22:56, 5 января 2025Мир

Появились новые подробности об исполнителе теракта в Новом Орлеане

ФБР: исполнитель теракта в Новом Орлеане посетил Египет и Канаду в 2023 году
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Octavio Jones / Reuters

Подозреваемый в теракте в Новом Орлеане Шамсуд-Дин Джаббар посетил Египет и Канаду в 2023 году. Об этом сообщил представитель ФБР Лайонел Миртил, передает ТАСС.

По данным ведомства, мужчина отправился в Каир 22 июня и пробыл там до 3 июля, а через неделю полетел в Онтарио, где находился три дня. «Наши агенты занимаются получением ответов на вопросы о том, куда он ходил, с кем встречался и как эти поездки связаны с его действиями в Новом Орлеане», — рассказал Миртил.

ФБР также выяснило, что Джаббар посещал Новый Орлеан в октябре и ноябре 2024 года. В ходе первой поездки он изучал квартал, в котором совершил теракт, использовав очки с функцией видеозаписи.

Ранее стало известно, что подозреваемый заложил в месте атаки две бомбы, которые не сработали по неизвестной причине. Сообщалось, что Джаббар установил оба взрывных устройства на Бурбон-стрит, знаменитом районе для проведения вечеринок.

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