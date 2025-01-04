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11:42, 4 января 2025Мир

Стали известны подробности теракта в Новом Орлеане

NYT: подозреваемый в теракте в Новом Орлеане заложил в месте атаки две бомбы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Octavio Jones / Reuters

Подозреваемый в теракте в Новом Орлеане заложил в месте атаки две бомбы, которые не сработали по неизвестной причине. Об этом сообщает издание New York Times (NYT) со ссылкой на данные ФБР.

«Мужчина, который въехал на пикапе в многолюдную улицу в Новом Орлеане в начале Нового года..., планировал использовать передатчик, чтобы активировать два взрывных устройства, которые он заложил недалеко от места нападения», — говорится в публикации.

До этого издание со ссылкой на полученные кадры дома сообщало, что в совершении теракта заподозрили 42-летнего Шамсуд-Дин Джаббара. Поступала информация, что он оборудовал в своем доме «мастерскую» для изготовления бомб.

Так, по сведениям издания, Джаббар установил оба взрывных устройства на Бурбон-стрит, знаменитом районе для проведения вечеринок. Почему взрыва в итоге так и не произошло — неизвестно. Вероятно, сам Джаббар мог не активировать передатчик или устройство было неисправно.

Ранее президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме заявил, что въехавший в толпу людей в Новом Орлеане мужчина перед атакой заложил в городе два взрывных устройства. Автомобиль въехал в толпу людей в новогоднюю ночь. Изначально сообщалось, что как минимум 10 человек стали жертвами, позднее число увеличилось до 15. Помимо них, еще 35 человек пострадали.

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