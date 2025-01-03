Байден раскрыл новые подробности плана исполнителя теракта в Новом Орлеане

Байден: исполнитель теракта в Новом Орлеане до атаки заложил взрывные устройства

Въехавший в толпу людей в Новом Орлеане мужчина перед атакой заложил в городе два взрывных устройства. Новые подробности плана подозреваемого раскрыл президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во время выступления в Белом доме.

Правоохранители выяснили, что исполнитель теракта — тот же самый человек, который заложил взрывные устройства в контейнерах для льда в нескольких местах неподалеку во Французском квартале Нового Орлеана, указал Байден. Полицейские также установили, что у исполнителя теракта имелся детонатор для подрыва контейнеров.

Ранее Байден провел совещание в связи с событиями в Новом Орлеане и Лас-Вегасе. На встрече с командой по вопросам внутренней безопасности также присутствовали вице-президент США Камала Харрис, министр обороны Ллойд Остин, генеральный прокурор Меррик Гарленд и другие представители американской администрации.

В Новом Орлеане автомобиль въехал в толпу людей в новогоднюю ночь. Изначально сообщалось, что как минимум 10 человек стали жертвами, позднее число увеличилось до 15. Помимо них, еще 35 человек пострадали.