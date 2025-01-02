Байден провел совещание после атак в Новом Орлеане и Лас-Вегасе

Байден провел совещание по теракту в Новом Орлеане и взрыву в Лас-Вегасе

Президент США Джо Байден провел совещание в связи с событиями в Новом Орлеане и Лас-Вегасе. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

На встрече с командой по вопросам внутренней безопасности также присутствовали вице-президент США Камала Харрис, министр обороны Ллойд Остин, генеральный прокурор Меррик Гарленд и другие представители американской администрации. Как следует из заявления, американский лидер поручил своей команде продолжать выделять все ресурсы, чтобы как можно быстрее завершить расследования.

В Новом Орлеане автомобиль въехал в толпу людей в новогоднюю ночь. Изначально сообщалось, что как минимум 10 человек стали жертвами, позднее число увеличилось до 15. Помимо них, еще 35 человек пострадали. 1 января у 64-этажного отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе произошел взрыв электрического пикапа Cybertruck компании Tesla. Пострадали семь человек, находившегося внутри машины человека спасти не удалось.