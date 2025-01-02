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16:59, 2 января 2025Мир

Раскрыты подробности об обвиняемом в подрыве Tesla в Лас-Вегасе

Shot: обвиняемый в подрыве Tesla называет себя экс-начальником разведки спецназа
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alcides Antunes / Reuters

Обвиняемый в подрыве Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе Мэтью Ливелсбергер 19 лет прослужил в армии США и называет себя экс-начальником разведки сил специального назначения. Подробности о возможном исполнителе преступления раскрыл Shot в своем Telegram-канале.

По данным канала, Ливелсбергер служил на той же военной базе, что и Шамсуд-Дин Джаббар, которого обвинили в совершении теракта в Новом Орлеане. Кроме того, по некоторым данным, он несколько раз бывал в Афганистане до вывода американских войск из страны.

Shot также обнаружил в соцсетях жены Ливелсбергера снимок, сделанный в 2016 году. На фото военнослужащий американского спецназа позирует в футболке с украинским лозунгом.

О подрыве Tesla около отеля в Лас-Вегасе стало известно 1 января. Пострадали семь человек, находившегося внутри машины человека спасти не удалось. В Новом Орлеане автомобиль въехал в толпу людей в новогоднюю ночь.

После серии происшествий американские политики предупредили, что конфликты с территории Ближнего Востока могут перекинуться и на США. Эксперты допустили, что в стране могут начать действовать радикальные группировки.

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