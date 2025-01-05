При атаке ВСУ на Ростовскую область пострадал ребенок

Слюсарь: при ночной атаке БПЛА в Ростовской области пострадал 7-летний ребенок

При ночной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростовскую область пострадал 7-летний ребенок. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

По словам Слюсаря, ребенок получил ранение, находясь в доме, поврежденном из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Его доставили в больницу скорой медицинской помощи Таганрога, где оказали всю необходимую медицинскую помощь. Сейчас жизни несовершеннолетнего ничего не угрожает.

В ночь на 5 января в небе над Ростовской областью сбили 37 беспилотников. Слюсарь назвал произошедшее «массированной воздушной атакой врага».