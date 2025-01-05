Пушилин отреагировал на гибель военкора Мартемьянова

Глава ДНР Пушилин выразил соболезнования семье погибшего журналиста Мартемьянова

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин отреагировал на гибель внештатного корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова. Об этом Пушилин написал в своем Telegram-канале.

«Александр Мартемьянов отдал жизнь за то, чтобы люди знали правду, до конца выполнив свой гражданский и журналистский долг. Искренние соболезнования родным и коллегам Александра», — написал он.

Пушилин добавил, что репортажи Мартемьянова о Донбассе были смелыми и объективными. Кроме того, военкор всегда находился на переднем крае.

4 января стало известно о смерти Мартемьянова при ударе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по машине на трассе Донецк-Горловка. Как сообщили в РИА Новости, украинские войска намеренно атаковали гражданский автомобиль, который находился далеко от линии боевого соприкосновения.