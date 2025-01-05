Пушков: возмущение европейских либералов говорит о признании ими своих провалов

Возмущение европейских либералов подъемом правопопулистских сил говорит о признании ими своих провалов в политике. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем канале в Telegram.

«Либеральные партии в Европе, что левые, что центристские, давно роют себе могилу неадекватными ответами на вызовы нового времени. (...) Вопли либералов о росте угрозы правого популизма, якобы угрожающего демократии, есть косвенная форма признания провала либеральной политики», — рассказал сенатор.

Пушков подчеркнул, что причиной укрепления правых популистов являются провалы в экономике, энергетике, а также миграционной сфере. По его словам, в наибольшей степени это относится к Австрии, Великобритании, Германии и Франции.

Ранее Пушков назвал Украину нежизнеспособной без финансовой помощи Запада. В частности, он обратил внимание на недостоверность данных Всемирного банка, который оценивает ВВП Украины в 175 миллиардов долларов. По его словам, Украина лишилась нескольких промышленных регионов и около 8 миллионов человек, переехавших в Европу.