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13:16, 5 января 2025Россия

Пушков объяснил возмущение европейских либералов

Пушков: возмущение европейских либералов говорит о признании ими своих провалов
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Возмущение европейских либералов подъемом правопопулистских сил говорит о признании ими своих провалов в политике. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем канале в Telegram.

«Либеральные партии в Европе, что левые, что центристские, давно роют себе могилу неадекватными ответами на вызовы нового времени. (...) Вопли либералов о росте угрозы правого популизма, якобы угрожающего демократии, есть косвенная форма признания провала либеральной политики», — рассказал сенатор.

Пушков подчеркнул, что причиной укрепления правых популистов являются провалы в экономике, энергетике, а также миграционной сфере. По его словам, в наибольшей степени это относится к Австрии, Великобритании, Германии и Франции.

Ранее Пушков назвал Украину нежизнеспособной без финансовой помощи Запада. В частности, он обратил внимание на недостоверность данных Всемирного банка, который оценивает ВВП Украины в 175 миллиардов долларов. По его словам, Украина лишилась нескольких промышленных регионов и около 8 миллионов человек, переехавших в Европу.

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