Сенатор Алексей Пушков назвал Украину нежизнеспособной без помощи Запада

Российский сенатор Алексей Пушков назвал Украину нежизнеспособной без финансовой помощи Запада. Его слова передает РИА Новости.

Так, лишь за 2024 год западные партнеры — ЕС, США, Британия, Япония, Канада, Австралия, МВФ, Всемирный банк — передали Киеву 41,7 миллиарда долларов (без учета военной помощи).

Также сенатор обратил внимание на недостоверность данных Всемирного банка, который оценивает ВВП Украины в 175 миллиардов долларов. По его словам, Украина лишилась нескольких промышленных регионов и около 8 миллионов человек, переехавших в Европу. Это должно было повлиять и на ВВП, заключил Пушков.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют стратегические резервы, задействуя их в боях в Курской области. По словам бывшего разведчика армии США Скотта Риттера, в Курской области Киев задействует те части ВСУ, которые проходили обучение на Западе и готовились к удержанию фронта на Украине.