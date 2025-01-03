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15:33, 3 января 2025Россия

Пушков назвал Украину нежизнеспособной без помощи Запада

Сенатор Алексей Пушков назвал Украину нежизнеспособной без помощи Запада
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Российский сенатор Алексей Пушков назвал Украину нежизнеспособной без финансовой помощи Запада. Его слова передает РИА Новости.

Так, лишь за 2024 год западные партнеры — ЕС, США, Британия, Япония, Канада, Австралия, МВФ, Всемирный банк — передали Киеву 41,7 миллиарда долларов (без учета военной помощи).

Также сенатор обратил внимание на недостоверность данных Всемирного банка, который оценивает ВВП Украины в 175 миллиардов долларов. По его словам, Украина лишилась нескольких промышленных регионов и около 8 миллионов человек, переехавших в Европу. Это должно было повлиять и на ВВП, заключил Пушков.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют стратегические резервы, задействуя их в боях в Курской области. По словам бывшего разведчика армии США Скотта Риттера, в Курской области Киев задействует те части ВСУ, которые проходили обучение на Западе и готовились к удержанию фронта на Украине.

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