Риттер: стратегические резервы ВСУ несут невосполнимые потери в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют стратегические резервы, задействуя их в боях в Курской области. Положение украинской армии раскрыл бывший разведчик армии США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Стратегические резервы были задействованы в бесполезных боях под Курском. Они несут потери, убитыми и тяжело ранеными, невосполнимые», — сказал эксперт.

По его словам, в Курской области Киев задействует те части ВСУ, которые проходили обучение на Западе и готовились к удержанию фронта на Украине. Риттер отметил, что наступление на Курскую область стало «безуспешной авантюрой», которая может привести к «военному коллапсу» Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал вторжение вооруженных сил страны в Курскую область сильным козырем на переговорах по урегулированию конфликта с Россией. Он подчеркнул, что задача Киева заключается в том, чтобы «разбить аргументы о замороженном конфликте».