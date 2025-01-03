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05:08, 3 января 2025Бывший СССР

Зеленский рассказал о сильном козыре в переговорах

Зеленский: вторжение в Курскую область — сильный козырь в переговорах
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал вторжение вооруженных сил страны в Курскую область сильным козырем на переговорах по урегулированию конфликта с Россией. Об этом он заявил в ходе телемарафона, его цитирует «РБК-Украина».

Он отметил, что операция в российском регионе может оказать значительное влияние на ход переговоров, в том числе со странами Глобального Юга. По словам Зеленского, задача Киева заключается в том, чтобы «разбить аргументы о замороженном конфликте».

Ранее Зеленский заявил, что Украина будет использовать операцию в Курской области для достижения дипломатических целей. Он подчеркнул, что она играет ключевую роль в реализации инициатив Украины по урегулированию конфликта.

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