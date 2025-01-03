Зеленский рассказал о сильном козыре в переговорах

Зеленский: вторжение в Курскую область — сильный козырь в переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский назвал вторжение вооруженных сил страны в Курскую область сильным козырем на переговорах по урегулированию конфликта с Россией. Об этом он заявил в ходе телемарафона, его цитирует «РБК-Украина».

Он отметил, что операция в российском регионе может оказать значительное влияние на ход переговоров, в том числе со странами Глобального Юга. По словам Зеленского, задача Киева заключается в том, чтобы «разбить аргументы о замороженном конфликте».

Ранее Зеленский заявил, что Украина будет использовать операцию в Курской области для достижения дипломатических целей. Он подчеркнул, что она играет ключевую роль в реализации инициатив Украины по урегулированию конфликта.