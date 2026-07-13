Восемь человек погибли в ДНР при атаке ВСУ

Пушилин: Восемь человек погибли, еще 10 пострадали в ДНР при атаке ВСУ

В Донецкой Народной Республике (ДНР) восемь человек, в том числе ребенок, погибли, еще 10 мирных жителей пострадали при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram.

«Восемь человек, в том числе ребенок, погибли, еще десять мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВСУ», — говорится в заявлении.

По его словам, в результате атак повреждения получили пять жилых домов, два объекта гражданской инфраструктуры, три грузовых и четыре легковых автомобиля, а также спецтехника в Горловке, Дебальцево, Володарском, Мангушском, Великоновоселковском, Волновахском и Шахтерском муниципальных округах.

Ранее ВСУ в очередной раз ударили по Старобельску. Целью стала Базарная площадь, на которой расположен Центральный рынок.