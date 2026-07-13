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22:17, 13 июля 2026Мир

Британия обвинила Россию в миграционном кризисе

Профессор Диесен: Британские политики обвиняют РФ в миграционном кризисе в стране
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Британские политики предпочитают перекладывать всю вину на Россию вместо того, чтобы взять ответственность за миграционный кризис в стране. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети Х.

По его мнению, пропаганда против России стала удобным способом избежать ответственности для британских политиков.

«Вместо того чтобы признать собственные ошибки, они, похоже, стремятся свалить почти все проблемы общества на заговор Путина», — написал он.

Таким образом он прокомментировал публикацию издания The i Paper, в которой Россию обвинили в якобы попытках разжечь напряженность вокруг миграционной политики с целью спровоцировать массовые беспорядки в Великобритании.

Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Запад оказался не способен нанести России поражение в конфликте на Украине.

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