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22:32, 13 июля 2026Бывший СССР

Стало известно об отношении ВСУ к министру обороны Украины

Economist: Критики Федорова в ВСУ считают его неготовым к планированию боев
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Михаил Федоров

Михаил Федоров. Фото: Mike Schmidt / Globallookpress.com

Критики министра обороны Украины Михаила Федорова в рядах Вооруженных сил страны (ВСУ) считают его неготовым к планированию боев. Об их отношении стало известно изданию Economist.

«Критики Федорова в армии... утверждают, что из-за отсутствия военного опыта он не подготовлен к планированию войны», — говорится в публикации.

Недовольство также вызвали чрезмерная активность и агрессивность министра в первые полгода в должности. В частности, его решение провести аудит Минобороны и бригад ВСУ, а также проверки чиновников ведомства на детекторе лжи. В материале отмечается, что в случае серьезной конфронтации с генералами у Федорова мало шансов удержаться в должности.

Ранее стало известно, что Федоров пытался добиться отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, однако не смог заручиться поддержкой президента Украины Владимира Зеленского и не нашел другого способа добиться его увольнения.

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