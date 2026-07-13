На Западе раскрыли детали увольнения посла Украины в США

Politico: Подавшая в отставку посол Стефанишина фигурирует в деле о хищении $55,8 тысячи

Западное издание Politico со ссылкой на украинского высокопоставленного чиновника раскрыло детали увольнения посла Украины в США Ольги Стефанишиной.

В материале отмечается, что подавшая в отставку дипломат фигурирует в деле о хищении 2,5 миллиона гривен (55,8 тысячи долларов США) в министерстве юстиции и незаконном приобретении государственной собственности.

Издание уточнило, что Стефанишина фигурировала в нескольких расследованиях Национального антикорруупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Речь шла в том числе о приобретении госсобственности бывшим мужем посла, а также о покупке роскошной квартиры в центре Киева, зарегистрированной на родителей Стефанишиной. В статье говорится, что она не задекларировала собственность до тех пор, пока ее не обнаружили журналисты.

«Ольге приходится иметь дело с обвинениями антикоррупционных органов, хотя они не совсем справедливы по отношению к ней», — заявил источник Politico. Официально обвинения пока не предъявлены.

Ранее «РБК-Украина» писало, что активизация работы НАБУ в отношении Стефанишиной стала одной из причин кадровых перестановок в правительстве, инициированных президентом Украины Владимиром Зеленским.

Накануне Стефанишина подала прошение об увольнении по личным обстоятельствам, и президент его удовлетворил. Посол уже вернулась в Киев, где НАБУ может предъявить ей обвинения.

