Украинский беспилотник попытался атаковать АЭС в российском регионе

Украинский беспилотник попытался атаковать Нововоронежскую АЭС

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытался атаковать Нововоронежскую атомную электростанцию (АЭС) в Воронежской области. Об этом сообщает Shot.

По информации издания, попытка атаки на АЭС в российском регионе была предпринята в ночь на 5 января. Беспилотник был сбит силами противовоздушной обороны.

Пострадавших и разрушений в результате случившегося нет.

Ранее 5 января стало известно, что над Белгородской и Курской областями за два часа сбили пять беспилотников ВСУ. Уточнялось, что три из них были уничтожены над территорией Белгородской области и два — над Курской.