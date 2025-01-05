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15:32, 5 января 2025Россия

Украинский беспилотник попытался атаковать АЭС в российском регионе

Украинский беспилотник попытался атаковать Нововоронежскую АЭС
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытался атаковать Нововоронежскую атомную электростанцию (АЭС) в Воронежской области. Об этом сообщает Shot.

По информации издания, попытка атаки на АЭС в российском регионе была предпринята в ночь на 5 января. Беспилотник был сбит силами противовоздушной обороны.

Пострадавших и разрушений в результате случившегося нет.

Ранее 5 января стало известно, что над Белгородской и Курской областями за два часа сбили пять беспилотников ВСУ. Уточнялось, что три из них были уничтожены над территорией Белгородской области и два — над Курской.

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