Рогов: ВСУ потеряли контроль над крупнейшим месторождением лития в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли контроль над крупнейшим месторождением лития в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом РИА Новости рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Режим [Владимира] Зеленского фактически утратил контроль над крупнейшим Шевченковским литиевым месторождением, которое долгое время находилось под оккупацией ВСУ. Вести какую-либо разработку противник там больше не сможет, а вот экономике нашей страны оно еще послужит», — сказал он.

По его словам, месторождение площадью свыше 40 гектаров содержит в себе и другие ценные ресурсы — ниобий, бериллий и тантал. Рогов добавил, что стратегическое значение месторождения «просто бесценно».

Ранее Российские военные захватили крупнейшее на Украине месторождение лития. Военный эксперт Борис Рожин отметил, что литий стратегически важен для Европы и США, поскольку является основным компонентом в производстве аккумуляторных батарей.