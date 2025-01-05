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21:34, 5 января 2025Бывший СССР

Рогов рассказал об утрате ВСУ крупнейшего месторождения лития в ДНР

Рогов: ВСУ потеряли контроль над крупнейшим месторождением лития в ДНР
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли контроль над крупнейшим месторождением лития в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом РИА Новости рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Режим [Владимира] Зеленского фактически утратил контроль над крупнейшим Шевченковским литиевым месторождением, которое долгое время находилось под оккупацией ВСУ. Вести какую-либо разработку противник там больше не сможет, а вот экономике нашей страны оно еще послужит», — сказал он.

По его словам, месторождение площадью свыше 40 гектаров содержит в себе и другие ценные ресурсы — ниобий, бериллий и тантал. Рогов добавил, что стратегическое значение месторождения «просто бесценно».

Ранее Российские военные захватили крупнейшее на Украине месторождение лития. Военный эксперт Борис Рожин отметил, что литий стратегически важен для Европы и США, поскольку является основным компонентом в производстве аккумуляторных батарей.

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