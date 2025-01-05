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05:58, 5 января 2025Россия

Российские военные сорвали ротацию ВСУ в Курской области

Минобороны России: экипажи Ми-28нм сорвали ротацию ВСУ в Курской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм сорвал ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

В составе смешанной тактической группы российские военные сорвали ротацию ВСУ в Курской области. Во время выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики запустили ракеты по координатам авиационного наводчика. В результате атаки были уничтожены бронетехника, а также личный состав ВСУ.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объяснил вторжение в Курскую область отсутствием выбора. Он указал, что нападение на российский регион было необходимо по ряду причин.

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