Минобороны России: экипажи Ми-28нм сорвали ротацию ВСУ в Курской области

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм сорвал ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

В составе смешанной тактической группы российские военные сорвали ротацию ВСУ в Курской области. Во время выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики запустили ракеты по координатам авиационного наводчика. В результате атаки были уничтожены бронетехника, а также личный состав ВСУ.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объяснил вторжение в Курскую область отсутствием выбора. Он указал, что нападение на российский регион было необходимо по ряду причин.