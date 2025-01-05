В СК России прокомментировали удар по машине журналистов в ДНР

СК РФ: по машине журналистов в ДНР ударили вооруженные формирования Украины

Удар по машине российских журналистов в Донецкой народной республике (ДНР) нанесли вооруженные формирования Украины, их преступление зафиксировано, заявили в военном следственном управлении по объединенной группировке войск. Об этом пишет ТАСС.

В ведомстве отметили, что Следственным комитетом (СК) России зафиксировано очередное преступление украинских военных, совершенное в отношении мирного населения ДНР.

«На трассе Донецк — Горловка противником совершена атака БПЛА-камикадзе по гражданскому автомобилю, в котором находилась группа журналистов», — прокомментировали следователи.

Ранее стало известно, что украинский дрон ударил по крыше автомобиля журналистов в ДНР. Погиб один человек, пострадали четверо.