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19:50, 5 января 2025Россия

Спецназ Росгвардии снял уничтожение колонны танков ВСУ под Курском на видео

Спецназ Росгвардии опубликовал видео уничтожения дроном танков ВСУ под Курском
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Спецназ Росгвардии снял на видео уничтожение колонны танков и инженерных машин разграждения (ИМР) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Видеозапись появилась в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На кадрах видно, что при помощи дрона-камикадзе росгвардейцы обнаружили и уничтожили сначала машину, расчищающую минное заграждение, а затем танки противника.

В воскресенье, 5 января, ВСУ попытались провести масштабную контратаку в Курской области. Украинская штурмовая группа выдвинулась в сторону хутора Бердин. С помощью двух танков, машины разграждения и двенадцати боевых бронированных машин с десантом противник хотел остановить наступление российских войск на курском направлении, однако был разгромлен.

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