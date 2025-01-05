Спецназ Росгвардии снял уничтожение колонны танков ВСУ под Курском на видео

Спецназ Росгвардии опубликовал видео уничтожения дроном танков ВСУ под Курском

Спецназ Росгвардии снял на видео уничтожение колонны танков и инженерных машин разграждения (ИМР) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Видеозапись появилась в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На кадрах видно, что при помощи дрона-камикадзе росгвардейцы обнаружили и уничтожили сначала машину, расчищающую минное заграждение, а затем танки противника.

В воскресенье, 5 января, ВСУ попытались провести масштабную контратаку в Курской области. Украинская штурмовая группа выдвинулась в сторону хутора Бердин. С помощью двух танков, машины разграждения и двенадцати боевых бронированных машин с десантом противник хотел остановить наступление российских войск на курском направлении, однако был разгромлен.