Shot: ВСУ запустили ночью в Курской области воздушный шар-террорист

Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили прошлой ночью в Курской области так называемый воздушный шар-террорист. Об этом в воскресенье, 5 января, сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, летательный аппарат, помимо разведывательной деятельности, мог нести несколько мин. Предполагается, что с его помощью Киев хотел устроить диверсию на одном из стратегических объектов российского приграничного региона перед масштабной контратакой.

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили подозрительный объект.

Украинские малоразмерные воздушные шары, прозванные «шарами-террористами», обладают большей, чем у беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), грузоподъемностью. Предположительно, один такой аппарат может нести до шести 82-миллиметровых мин. Эти шары ВСУ маскируют под метеозонды.

Утром 5 января украинская армия попыталась контратаковать в Курской области. По данным Министерства обороны России, штурмовая группа противника выдвинулась в сторону хутора Бердин. С помощью двух танков, машины разграждения и двенадцати боевых бронированных машин с десантом они надеялись остановить наступление Российской армии на курском направлении.

