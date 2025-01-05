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17:34, 5 января 2025Россия

Стало известно о запуске ВСУ воздушного «шара-террориста» в Курской области

Shot: ВСУ запустили ночью в Курской области воздушный шар-террорист
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили прошлой ночью в Курской области так называемый воздушный шар-террорист. Об этом в воскресенье, 5 января, сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, летательный аппарат, помимо разведывательной деятельности, мог нести несколько мин. Предполагается, что с его помощью Киев хотел устроить диверсию на одном из стратегических объектов российского приграничного региона перед масштабной контратакой.

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили подозрительный объект.

Украинские малоразмерные воздушные шары, прозванные «шарами-террористами», обладают большей, чем у беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), грузоподъемностью. Предположительно, один такой аппарат может нести до шести 82-миллиметровых мин. Эти шары ВСУ маскируют под метеозонды.

Утром 5 января украинская армия попыталась контратаковать в Курской области. По данным Министерства обороны России, штурмовая группа противника выдвинулась в сторону хутора Бердин. С помощью двух танков, машины разграждения и двенадцати боевых бронированных машин с десантом они надеялись остановить наступление Российской армии на курском направлении.

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