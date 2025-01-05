Сырский распорядился усилить бригаду Анны Киевской из-за дезертирства

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский распорядился усилить 155-ю бригаду имени Анны Киевской, бойцы которой обучались во Франции, из-за дезертирства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Отдельное внимание уделил наращиванию возможностей подразделения беспилотных систем 155-й механизированной бригады, а также проблемным вопросам, которые необходимо решить. Отдал все необходимые распоряжения», — сказал главком.

Сырский также добавил, что за последнее время ВСУ удалось нарастить количество войск, применяющих беспилотные системы.

Ранее американский журнал Forbes сообщил, что 155-я бригада ВСУ имени Анны Киевской начала разваливаться сразу по прибытии в зону боевых действий. Дополнительно сообщается, что почти сразу после прибытия на позиции из бригады бежало порядка тысячи человек.