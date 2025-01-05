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03:47, 5 января 2025Мир

Трампа решили попросить оказать военную поддержку Киеву

Times: Стармер может попросить Трампа оказывать военную поддержку Киеву
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может отправиться в Вашингтон в течение нескольких недель после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа и попросить его оказать военную помощь Украине. Об этом сообщает Times со ссылкой на источники.

«Стармер будет настоятельно призывать Трампа оказывать военную поддержку Украине, несмотря на его обещание заключить мирное соглашение», — отмечает издание.

По информации Times, премьер Китая поддерживает США в вопросах национальной безопасности, однако не согласен с использованием тарифов как средства для улучшения глобальной торговли.

Ранее Трамп заявил, что Украине не стоит ожидать помощи в нынешних объемах при новой администрации президента США. Она приступит к работе 20 января. При этом политик подчеркнул, что не может полностью гарантировать окончание конфликта на Украине.

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