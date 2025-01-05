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09:44, 5 января 2025Экономика

Три населенных пункта в России остались без света

Оперштаб: из-за аварии под Краснодаром остались без света три населенных пункта
Вячеслав Агапов

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Из-за аварийного отключения электричества подстанции в Краснодарском крае без света остались три населенных пункта. Об этом сообщает оперативный штаб по региону.

Без электричества остались город Апшеронск, Кубанское сельское и Нефтегорское городское поселения. Предварительной причиной аварии назвали короткое замыкание. Как отмечают в оперштабе, над восстановлением электроснабжения работают пять аварийных бригад АО «РоссетиКубань» Адыгейские сети. Сроки устранения неполадок уточняются.

В начале января ураган оставил без света более четырех тысяч человек в Новгородской области. Ряд жилых домов в 250 населенных пунктах Новгородской области остались без электричества — больше всего пострадавших в Демянском, Крестецком и Маревском районах.

Несколькими днями ранее в Чувашии после аварийного отключения электроэнергии из-за непогоды десять тысяч человек остались без света. Без электричества осталось более 2,7 тысячи частных жилых домов.

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