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12:08, 31 декабря 2024Экономика

Более 10 тысяч человек в российском регионе остались без света

В Чувашии из-за непогоды без света остались 10 тысяч человек
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Чувашии после аварийного отключения электроэнергии из-за непогоды 10 тысяч человек остались без света. Об этом в Telegram сообщает ГКЧС российского региона.

«Всего под отключение электроэнергии попали более 2,7 тысячи частных жилых домов, почти 10 тысяч человек и девять социально-значимых объектов», — говорится в публикации.

По имеющимся данным, отключение электроэнергии произошло в Аликовском, Канашском, Моргаушском, Урмарском, Чебоксарском и Шумерлинском муниципальных округах. При этом сейчас в Моргаушском, Цивильском и Чебоксарском муниципальных округах идут работы по восстановлению энергоснабжения.

Ранее более 50 тысяч жителей Дагестана остались без света из-за ураганного ветра и сильного снегопада. Массовые отключения света произошли, в частности, в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске и Каспийске.

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