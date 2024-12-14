Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:18, 14 декабря 2024Россия

50 тысяч жителей российского региона остались без света из-за ветра и снегопада

Более 50 тысяч жителей Дагестана остались без света из-за непогоды
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Jamo Images / Shutterstock / Fotodom  

Более 50 тысяч жителей Дагестана остались без электричества из-за ураганного ветра и сильного снегопада. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго Дагестана.

«В связи с резким ухудшением погоды на территории региона (снегопад, ветер с порывами до 25 метров в секунду) произошли технологические нарушения (короткие замыкания и обрывы на линиях электропередачи) в электросетевом комплексе республики», — говорится в сообщении энергетиков российского региона.

Там отметили, что из-за непогоды без света остались жители 28 районов, а также горожане в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске и Каспийске. На данный момент энергетики республики вернули электричество большинству потребителей, однако в домах более 50 тысяч человек его все еще нет.

Последствия непогоды устраняют 92 бригады ремонтников. Восстановительные работы планируется закончить до конца субботы, 14 декабря.

Ранее сообщалось, что 62 тысячи жителей Барнаула остались без света из-за пожара. Причиной ограничения подачи электроэнергии стало возгорание в складском помещении.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Грузии выбрали нового президента. Главой государства стал бывший футболист. Он был единственным кандидатом на выборах

      Клуб КХЛ попросил отпустить болельщиков с работы на матч

      Опубликовано видео с места ДТП с военным грузовиком

      Ребенка придавило ледяной плитой в российском городе

      На Украине заявили о теракте в Днепропетровске

      Стало известно о ДТП с военным грузовиком

      Сломавший челюсть невесте накануне свадьбы россиянин расписался с ней и пошел под суд

      Зурабишвили впервые прокомментировала состоявшиеся выборы президента Грузии

      Шансы Эрдогана присоединить к Турции пять сирийских городов оценили

      Сборная «Россия 25» победила Белоруссию на Кубке Первого канала

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше