50 тысяч жителей российского региона остались без света из-за ветра и снегопада

Более 50 тысяч жителей Дагестана остались без света из-за непогоды

Более 50 тысяч жителей Дагестана остались без электричества из-за ураганного ветра и сильного снегопада. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго Дагестана.

«В связи с резким ухудшением погоды на территории региона (снегопад, ветер с порывами до 25 метров в секунду) произошли технологические нарушения (короткие замыкания и обрывы на линиях электропередачи) в электросетевом комплексе республики», — говорится в сообщении энергетиков российского региона.

Там отметили, что из-за непогоды без света остались жители 28 районов, а также горожане в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске и Каспийске. На данный момент энергетики республики вернули электричество большинству потребителей, однако в домах более 50 тысяч человек его все еще нет.

Последствия непогоды устраняют 92 бригады ремонтников. Восстановительные работы планируется закончить до конца субботы, 14 декабря.

Ранее сообщалось, что 62 тысячи жителей Барнаула остались без света из-за пожара. Причиной ограничения подачи электроэнергии стало возгорание в складском помещении.

