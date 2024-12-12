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17:37, 12 декабря 2024Экономика

Десятки тысяч жителей российского города остались без света

62 тысячи жителей Барнаула остались без света
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

62 тысячи жителей Барнаула остались без света из-за пожара. О ЧП сообщили в пресс-службе мэрии российского города.

По информации барнаульской администрации, с отключениями света столкнулись восемь больниц, которые пришлось перевести на резервное электроснабжение, поликлиника, 20 детских садов, семь школ, 258 многоквартирных жилых домов, а также более 2,2 тысячи частных домов. Причиной ограничения подачи электроэнергии стало возгорание в складском помещении. Уточняется, что пожарным уже удалось локализовать пожар на площади три тысячи квадратных метров. В «Россети Сибирь» агентству ТАСС рассказали, что по заявке МЧС одну линию электропередач отключили для обеспечения безопасности работ, а вторая отключилась из-за перекрытия изоляции по продуктам горения.

Помимо этого, в связи с произошедшим в Барнауле временно изменили схемы движения электротранспорта. Так, движение перекрыли для всех видов транспорта от улицы Малахова (со стороны проспекта Космонавтов в направлении 9-го Заводского проезда) до здания ЛИУ-1, находящегося по адресу 9-й Заводской проезд, дом 44.

Ранее в декабре стало известно, что жители Заволжского района Ярославля остались без электричества из-за аварии на сетях.

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