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18:51, 10 декабря 2024Экономика

Жители российского города остались без света

Часть Ярославля осталась без света
Мария Черкасова

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Часть Ярославля осталась без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Без подачи электроэнергии оказались жители Заволжского района. Электричество обещают возвращать постепенно, по мере устранения неполадок. Полностью подачу планируют возобновить к 4:00 среды, 11 декабря. В некоторых домах в Школьном проезде и на улице Папанина уже частично появился свет.

В воскресенье, 9 декабря, электричество также пропадало в центре города — в районе проспекта Толбухина и улицы Володарского в Кировском районе.

Ранее в пяти районах Амурской области — Благовещенском, Константиновском, Ивановском, Тамбовском и Бурейском — частично пропало электричество в связи с аварией на Благовещенской ТЭЦ. Также были введены ограничения на потребление электричества в центральном энергорайоне.

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