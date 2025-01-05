У российского чиновника изъяли имущество на 500 миллионов рублей

ТАСС: у экс-чиновника МЭР Храновского изъяли имущество на 500 миллионов рублей

Стоимость имущества, изъятого судом в доход государства у бывшего директора департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития (МЭР) Игоря Храновского, достигает около 500 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Речь идет о крупных суммах наличных денежных средств в различных валютах, элитных автомобилях и дорогостоящей недвижимости», — уточнил информатор агентства.

Храновский обвиняется по статье 286 УК РФ — «Превышение должностных полномочий». По версии следствия, он знал о том, что предприятие «Кавмининтер» ведет разработку сооружения со скважиной на территории Минеральных Вод, однако не указал фирму как недропользователя в представленных в Минфин документах. В итоге лицензию отозвали, компания разорилась и остановила работу по добыче минеральной воды, а бюджет потерял налоги.