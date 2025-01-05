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20:54, 5 января 2025Россия

Удар «Вихрем» с борта вертолета по техники ВСУ при контратаке под Курском попал на видео

Экипаж вертолета Ка-52М ударил по колонне техники ВСУ при контратаке под Курском
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Российские военные ударили из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Вихрь» с борта вертолета Ка-52М по украинской технике на окраинах хутора Бердин в Большесолдатском районе Курской области. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «Северный ветер».

Уточняется, что удар был нанесен 5 января при попытке контратаки штурмовой группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в российском приграничном регионе.

В этот день артиллерия и авиация группировки войск «Север» нанесли поражение противнику. Российские военнослужащие уничтожили два задействованных в контрнаступлении украинских танка и семь боевых бронированных машин.

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